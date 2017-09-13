Спад экономики Азербайджана составил 3,1%

2017-09-13 17:22 | www.oxu.az | 4

Международный валютный фонд (МВФ) спад ВВП Азербайджана в 2017 году прогнозирует на уровне 1%, экономический рост в 2018 году составит 2%, заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда Джихад Азур.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Интерфакс Азербайджан.

«Спад ВВП Азербайджана в 2017 году составит 1% после рецессии на 3,1% в 2016 году. Экономический рост на следующий год мы прогнозируем на уровне 2%. Это означает стабилизацию ситуации в экономике Азербайджана», - сказал Дж.Азур на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, в Азербайджане сохраняется двузначная инфляция, но власти страны должны стремиться к ее снижению до однозначного уровня.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%. По итогам января-июля текущего года спад ВВП составил 1%.

Л.А.

