Содокладчики ПАСЕ прибыли в Азербайджан

2017-09-13 17:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефан Шеннак (Австрия) и Сезар Флорин Преда (Румыния) прибыли с визитом в Азербайджан, сообщает в среду Trend.

В рамках визита в Баку содокладчики встретятся со спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым, делегацией Азербайджана в ПАСЕ, в том числе, проведут встречи в различных государственных структурах.

Содокладчики также встретятся с членами гражданского общества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)