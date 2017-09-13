Александр Лапшин: Я искренне раскаиваюсь в содеянном

2017-09-13 17:10 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Помилованный распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 сентября 2017 года гражданин Израиля Александр Лапшин направил главе государства благодарственное письмо.

«Приговором от 20 июля 2017 года судебной коллегии Бакинского суда по тяжким преступлениям я был осужден по статье 318.2 УК Азербайджана к трем годам лишения свободы. Обвинение по статье 281.2 было снято.

Сегодня я узнал, что Вы подписали указ о моем помиловании. Я безмерно Вам благодарен. Наверное, в моей жизни ни одного события я не ждал с таким нетерпением!

Еще раз хочу повторить, что я искренне раскаиваюсь в содеянном. На тот момент, когда я посещал Нагорный Карабах, у меня не было достоверной информации о событиях в этом регионе и вокруг него.

Сейчас я получил неоспоримое доказательство того, что Карабах являлся и будет являться истинными землями Азербайджана. Я надеюсь, что вопрос о Карабахе будет урегулирован с учетом территориальной целостности Азербайджана.

Еще раз искренне раскаиваюсь в своих безответственных поступках. Огромное Вам спасибо за то понимание и милосердие, которое Вы проявили по моему делу.

Позвольте пожелать Вам, Вашей семье, всему народу Азербайджана здоровья, долголетия, дальнейшего процветания и скорейшего освобождения оккупированных территорий», - говорится в обращении Александра Лапшина, размещенном на официальном сайте Президента Азербайджана.