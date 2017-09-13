На обеспечение оросительной водой посевных площадей в Джоджуг Марджанлы выделено 1,5 миллиона манатов

2017-09-13 17:42 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по обеспечению оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, с целью обеспечения оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда президента ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 1,5 миллиона манатов.