Оплата в рассрочку возможна везде!

2017-09-13 17:48 | www.oxu.az | 7

Для того, чтобы оплачивать в рассрочку кредит, отныне не нужно искать партнеров.

Expressbank предоставляет клиентам карту Smilecard, с помощью которой клиенты могут выплачивать частями сумму, потраченную в кредит в любых торгово-развлекательных центрах. Представленная под слоганом «Улыбаясь трать, погашай по частям», такситная карта Smilecard также дарит клиентам возможность получения «cashback».

Сумма, потраченная клиентом в любой точке мира при использовании карты (путем совершения платежей через интернет, безналичных расчетов и т.д.) автоматически распределяется на 6 или 12 месяцев, формируя при этом платежный график. В этом случае банковская коммиссия будет составлять 6% или 12% соответственно, в свою очередь годовая процентная ставка составит 0%.

Для того, чтобы стать владельцем карты Smilecard, необходимо обратиться в любой из филиалов Expressbank, предоставить удостоверение личности и документ, подтверждающий наличие дохода.

Такситный баланс Smilecard может составлять до 2000 AZN. Карта предоставляется клиентам на бесплатной основе сроком до 3 лет. Другим преимуществом данной карты является то, что выплаченная сумма восстанавливается на карте и может быть использована повторно.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 600 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.