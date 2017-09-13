Ильхам Алиев выделил деньги Джоджуг Марджанлы

2017-09-13 17:54 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по обеспечению оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Как передает Oxu.Az, с целью обеспечения оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда президента ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Н.О.