Армянские эксперты разоблачают шантаж Москвы официальным Ереваном

2017-09-13 17:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Армения не выйдет из ЕАЭС, а новое соглашение с Евросоюзом не перевернет мир, считает армянское экспертное сообщество, члены которого хорошо понимают – все разговоры о выходе Армении из российской инициативы не более, чем шантаж Кремля.

Армения не выйдет из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил сегодня на встрече с журналистами директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, сообщает Panorama.am.

Это понимают абсолютно все, в том числе и представители оппозиционной фракции Национального Собрания Армении «Выход» («Елк»), выступившей с подобной инициативой, считает эксперт. По версии армянских аналитиков, вся история с инициативой «Елк» по выходу их российского интеграционного процесса изначально была срежиссированна армянскими властями.

Понятно, что до конца Ереван не пойдет и в парламент законопроект о выходе из ЕАЭС принят не будет, однако, сам факт является явной демонстрацией такой возможности рассчитанной как на Запад, так и на Москву.

Новое соглашение Армения-ЕС, также не вызывает оптимизма у армянских экспертов.

«Что же касается важности документа, то он будет регулировать отношения между Арменией и ЕС, поставив их в новые рамки. Однако, не стоит переоценивать данный документ. Мир от этого не перевернется», – отметил Искандарян.

Действительно, после скандального отказа в 2013 году заключить с ЕС соглашение, Ереван очень долго пытался сделать все, чтобы конечный вариант документа ни в коем случае не расстроил Москву. Как говорят западные и армянские эксперты, сегодняшний вариант соглашения настолько слаб, что у Москвы просто не может возникнуть против него возражений. А потому, Кремль дал согласие на заключение этого соглашения, судя по всему, чтобы снизить градус недовольства властями внутри Армении, граждане которой хорошо понимают, что проигрывают от слепого следования властей указаниям Москвы.

Напомним, президент Армении Серж Саргсян 27 февраля по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил: «Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС». А 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. На пресс-конференции 6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме. «Все идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем всё, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства», - отметил посол.

(Автор: Эльмира Таривердиева)