Выделены средства на обеспечение оросительной водой посевных площадей в Джоджуг Марджанлы

2017-09-13 17:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по обеспечению оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, с целью обеспечения оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 1,5 миллиона манатов

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.