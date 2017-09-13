Генерал: «Оккупантская Армения паникует от роста военного потенциала Азербайджана»

2017-09-13 19:23 | www.apa.az | 6

«Оккупантская Армения паникует от роста военного потенциала Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом в ответ на заявление министра обороны Армении Вигена Саркисяна в связи с производством армянских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заявил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров:

«Нам очень хорошо известно нынешнее плачевное состояние экономики и военной промышленности Армении. Не секрет, что находящиеся в распоряжении вражеской страны БПЛА изготовлены кустарным способом, куплены за бесценок в других странах и имеют низкое качество. Что же касается такого рода абсурдных заявлений Вигена Саркисяна, он не впервые выступает в таком стиле, чем уже никого не удивляет.

В основном он делает такие заявления сразу после того, как азербайджанская сторона совершает успешный шаг в направлении военно-технического сотрудничества с какой-либо страной. Это связано с тем, что оккупантская Армения паникует от роста военного потенциала Азербайджана».