Франция поддержала Турцию

2017-09-13 18:10 | www.oxu.az | 4

«Приобретение военной техники Турцией является ее суверенным выбором, который члены Альянса не должны комментировать», - сказала официальный представитель МИД Франции Ромате-Эспань на брифинге, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

В свою очередь США выразили беспокойство этой сделкой. По словам представителя пресс-службы Пентагона Джонни Майкла, совместимая с НАТО система противоракетной обороны остается лучшим вариантом, чтобы защищать Турцию от угроз в своем регионе.

Н.О.