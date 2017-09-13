Госдолг Грузии Азербайджану уменьшился на 0,347 млн долларов

2017-09-13 18:16 | www.oxu.az | 4

Внешний государственный долг Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов по состоянию на 31 августа 2017 года составил 4,946 миллиарда долларов, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Государственный долг Грузии Азербайджану составляет 8,995 миллиона долларов, что на 0,347 миллиона долларов меньше в месячном сравнении.

Государственный долг Грузии Германии составил 289 миллионов долларов, Японии - 210 миллионов долларов, Франции - примерно 132 миллионов долларов. Государственный долг Грузии Турции, России и Армении равен соответственно 17,2 миллиона, 72,5 миллиона и 10,3 миллиона долларов.