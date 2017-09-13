Азербайджан и Пакистан рассмотрят перспективы сотрудничества в сфере военной авиации

2017-09-13 17:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Вопросы военно-технического сотрудничества между Баку и Исламабадом будут обсуждены в ходе предстоящего визита командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Пакистана, маршала авиации Сохаила Амана в Азербайджан, сообщили в среду Trend в посольстве Пакистана в Баку.

Визит командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Пакистана в Азербайджан намечен на 19-22 сентября.

В ходе визита будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сфере военной авиации и ПВО.

В настоящее время стороны согласовывают программу визита.

Азербайджан и Пакистан продолжат углублять сотрудничество в оборонной сфере и организации военных учений, сказал ранее посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд на пресс-конференции в Баку.

"У нас крепкое сотрудничество в военной сфере и мы продолжим углублять наше сотрудничество ", - отметил посол.

Азербайджан приобрел у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak для ВВС страны, сообщил ранее ВВС Пакистана.

(Автор: Себа Агаева)