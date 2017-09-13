Группа студентов Азербайджана удостоена президентской стипендии

2017-09-13 17:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении президентской стипендии группе студентов, поступивших в высшие школы Азербайджана в 2017/2018 учебном году.

Согласно распоряжению, президентской стипендии удостоена группа студентов, показавших самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2017/2018 учебном году, и поступивших в высшие школы Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.