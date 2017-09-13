Президент Казахстана посетит Узбекистан и Туркменистан

2017-09-13 17:52 | www.trend.az | 3

Анонс предстоящих событий с участием Главы государства опубликовала пресс-служба Акорды, передает МИА «Казинформ».

16 сентября 2017 года состоится государственный визит Главы государства в Республику Узбекистан. В Ташкенте предполагается проведение встречи с Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Также в рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в казахстанско-узбекском бизнес-форуме.

17 сентября 2017 года Президент Казахстана совершит рабочий визит в Туркменистан. В рамках визита Глава государства посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.