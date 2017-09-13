Нефтяная корзина ОПЕК подорожала на полпроцента

2017-09-13 18:30 | www.oxu.az | 3

Цена нефтяной корзины ОПЕК повысилась на 0,26 доллара или на 0,5%, до 52,08 долларов за баррель, тогда как в предыдущий день она составляла 51,82 доллара за баррель.

Как передает Oxu.Az, об этом следует из материалов на сайте картеля.

Термин «корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.

Нефтяная корзина — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 стран картеля. В состав корзины входят следующие сорта нефти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) and Merey (Венесуэла).

Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 года.