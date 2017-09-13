Берлин хочет внести Турцию в список опасных для чиновников стран

2017-09-13 18:40 | www.oxu.az | 3

Правительство Германии может внести Турцию в список стран, посещение которых связано с риском для немецких чиновников. Этот перечень перерабатывается, подтвердил соответствующие сообщения СМИ министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в интервью AFP в среду, 13 сентября, передает Oxu.Az.

Речь идет о «рутинном процессе» и о «защите сотрудников немецких ведомств», пояснил министр.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), а также телеканалов NDR и WDR, МВД Германии изучает возможность внесения Турции в список стран, представляющих «особую угрозу для безопасности» носителей государственной тайны, например сотрудников спецслужб.

Сейчас в нем числятся около 30 стран, включая Россию, Китай, Пакистан и Северную Корею.

Согласно их данным, возможное внесение Турции в эту категорию будет иметь существенные последствия для тысяч чиновников - к примеру, им могут запретить ездить туда в отпуск. Кроме того, вступление в брак или гражданский брак с гражданином Турции могло бы в этом случае в рамках проверки классифицироваться как фактор риска, указывают SZ, NDR и WDR.

Ранее Турция предостерегла своих граждан от посещения Германии из-за «антитурецких настроений» на территории ФРГ.