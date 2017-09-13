Особенно жаль расставаться с чудом, которое называется жизнь - Фахраддин Манафов

2017-09-13 18:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в эту субботу, 16 сентября, состоится премьера спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеску.

В преддверии премьеры корреспондент Trend Life встретился с любимым не одним поколением зрителей, актером театра и кино, народным артистом Азербайджана Фахраддином Манафовым, который немного приоткрыл завесу над тем, что ждет публику при просмотре спектакля, рассказал о работе с режиссером Аршадом Алекперовым и коллегами по сцене.

- Фахраддин муаллим, как состоялось Ваше знакомство с режиссером спектакля Аршадом Алекперовым?

- Я очень хотел сыграть на сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна классическую пьесу, для меня это было очень важно. Очень хотел - или Шекспира, или Чехова, или Достоевского, Тургенева…

И полтора года назад в Академическом национальном драматическом театре увидел спектакль "Месье Ибрагим", поставил его Аршад Алекперов. Когда посмотрел постановку, был обрадован тем, что увидел этот интересный спектакль. Ведь на сцене был мною очень любимый и почитаемый Фуад Поладов, я его просто обожаю как личность, как дисциплинированного человека, актера. И на сцене была представительница нашей школы, школы Вагифа Ибрагимоглу - Мехрибан Зеки, и конечно, другие актеры. Я был влюблен в стилистику этого спектакля.

Мне повезло, я познакомился с режиссером Аршадом Алекперовым, пообщался с ним, и сказал, что если у него будет возможность и желание, то давайте сделаем спектакль.

Хотелось бы выразить большую признательность руководству театра - Адаляту Гаджиеву, потому что когда он услышал о моем желании,приложил все свои возможности, сделал все, для того, чтобы этот спектакль состоялся. Благодарен Александру Яковлевичу Шаровскому – главному режиссеру театра, который поддержал и создал также возможность для того, чтобы постановка осуществилась.

- Скажите, Вы же хотели сыграть в спектакле по классической пьесе. Как получилось так, что выбор остановился на произведении Эжена Ионеску?

- Я хотел классику, но Аршад меня не то, чтобы переубедил, а просто сказал, что сейчас он готов работать с пьесой Эжена Ионеску. Я очень боялся, когда услышал, это сложнейшая пьеса и вообще понятие абсурда - это бытие твое на сцене, оно должно быть необычным, не такое, как в реалистических или драматических пьесах. Прочитав эту пьесу, и в ходе долгих переговоров с Аршадом, и еще учитывая мнение моей супруги - она всегда с удовольствием читает ту пьесу, которую я собираюсь сыграть, она сказала, что это совершено неожиданно, потрясающе, и что нужно соглашаться.

И конечно, я сам более глубоко уже анализируя и углубляясь в эту пьесу, понял насколько она гениальная, и насколько она проста оказалась. Читая об авторе, запомнил его выражение, когда ему сказали, что пьеса абсурда, он ответил что абсурд вокруг нас…

В пьесе есть фраза: "Разве что-нибудь вышло из нормы? Не может быть ничего ненормального, потому что все ненормальное давно стало обычным".

- Фахраддин муаллим, расскажите немного о спектакле?

- Церемония – это явление, которое не объясняется, и не отвергается. Этот спектакль о тайне бытия, главной нашей тайне, тайне человека. Нам не объяснено, откуда и зачем наше бытие, то есть жизнь и смерть. И нам не дано отвергнуть ни наше появление, ни наш уход. Если сказать просто, этот спектакль о жизни, которая дана нам, как самая главная, важная церемония…

А почему главное действующее лицо король (это, конечно же, собирательный образ)? Потому что король самый могущественный из людей, но и ему не раскрыты тайны бытия, ему также, как любому из нас, не подвластны рождение и смерть.

А почему пьеса отражает именно финальную часть церемонии бытия – это же так понятно. Именно в этот период особенно жаль расставаться с чудом, которое называется жизнь. Вот о чем этот спектакль…

- А что можете сказать о ваших партнерах по сцене.

- Олег Амирбеков, Мария Дубовицкая, Хаджар Агаева - на них фактически стоит репертуар театра. Они просто потрясающе работают, отдаются полностью, с ними на сцене работать, общаться – одно удовольствие. Я очень рад, что у нас в театре есть такая перспективная молодежь, которая знает, что такое театр и для чего они вообще выбрали эту профессию.

Роль Маргариты в спектакле играет Мехрибан Зеки. Дело в том, что и я, и Мехрибан ханым представители одной школы – мы ученики Вагифа Ибрагимоглу, потому мне с ней очень удобно на сцене, мы понимаем друг друга в буквальном смысле одним взглядом, с полуслов, с полутонов. Мы, наверное, лет 30 работали вместе.

- В самом начале нашей беседы вы сказали, что хотите сыграть в театре классическую пьесу по Шекспиру, Чехову, Тургеневу… Как руководство театра к этому относится?

- Руководство с удовольствием отвечает на это мое желание. И в театре есть совершено потрясающий режиссер, потрясающий человек – Ирана Тагизаде. Я очень хочу поработать с ней. Мы говорили с ней на эту тему, оказывается, это взаимно.

И если звезды сложатся, и нам повезет, думаю, мы обязательно сделаем какую-нибудь классическую пьесу.

- Фахраддин муаллим, что можете сказать о творческом потенциале Аршада Алекперова?

- Аршад мне очень сильно напоминает мою юность, юность Вагифа Ибрагимоглу, когда мы вместе начинали в конце 70-х. Безусловно, помимо того, что у Аршада хорошая российская театральная школа, он меня потрясает своей одержимостью, мы такими в молодости были. И если я до сих пор, до сегодняшнего дня, чувствую себя молодым, энергичным – это только благодаря одержимости. Благодаря тому, что я просто безумно люблю свою профессию. Я могу умереть на сцене, умереть ради своей профессии, потому что считаю, выше ничего для человека нет, это то, что ты умеешь делать, и делаешь это профессионально.

Аршад – это именно тот человек, который совершено потрясающе владеет своей профессией, великолепно может работать, объяснять актерам доходчиво, и каждый день удивлять. Я очень его полюбил, и надеюсь, что у него будет хорошее, интересное творческое будущее.

(Автор: Джани Бабаева)