Фестиваль культуры Индонезии в Баку – красочный мир "Страны тысячи островов" (ФОТО)

2017-09-13 18:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Индонезия - страна контрастов; место, где можно встретить бетонные джунгли больших современных городов и глухие деревушки первобытных племён, непроходимые тропические леса и комфортные пляжи с роскошными отелями. Представляет из себя одно из самых густонаселенных государств мира, где проживает около 300 народов. Находится в Юго-Восточной Азии по обе стороны от экватора. Расположена на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Омывается водами Тихого и Индийского океанов. Обычно Индонезию называют "Страной тысячи островов", желая подчеркнуть, что это крупнейшее в мире островное государство. Самобытная культура, уникальная природа, флора и фауна, архитектура, традиции и истории переносят гостей этой страны в настоящую сказку.

Лишь часть этой сказки смогли увидеть бакинцы и гости города во время проведения второго Фестиваля культуры Индонезии, организованного при содействии посольства Индонезии в Азербайджане и посвященного 25-летию установления дипломатических связей между странами.

На фестивале было представлено многообразие культуры и искусства этой удивительной страны. Посетители смогли прочувствовать истинную Индонезию, разнообразную, красочную и мультикультурную. Во время фестиваля были представлены различные культурные ивенты, танцы и музыкальные представления от различных регионов Индонезии. На Приморском бульваре прошло opern-air празднование и перформанс самобытных музыкантов и коллективов, можно было увидеть, как создаются шедевры индонезийского искусства. Во Дворце Гейдара Алиева выступил известный индонезийский джазовый музыкант Dwiki Dharmawan, фольклорные танцевальные коллективы. В Центре Современного Иcкусства YARAT прошел концерт мега позитивной группы KunoKini, а также показ мурал-арт - современных настенных узоров и произведений живописи. Все мероприятия вызвали большой интерес бакинцев и гостей города.

(Автор: Вугар Иманов)