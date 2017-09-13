Представитель IMF: Реструктуризацию банков надо продолжить

2017-09-13 18:50 | www.oxu.az | 2

«В ходе моего визита в Азербайджан я встретился с официальными лицами страны, президентом Азербайджана. Это помогло мне лучше понять происходящие в стране процессы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам сказал директор Департамента Среднего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (IMF) Джихад Азур.

По его словам, в ходе визита в Азербайджан также были обсуждены вопросы будущих инвестиций:

«Вы знаете, что IMF сотрудничает с Азербайджаном в двух форматах. Первый связан с экономической политикой, второй с технической помощью. Азербайджанская сторона пока не обращалась за помощью. Пока мы также не планируем оказание помощи».

«На встречах с ЦБА, Палатой надзора над финансовыми рынками и министерством финансов мы обсудили также вопрос реструктуризации Международного банка Азербайджана и других банков», - сказал представитель IMF.

По мнению Азура, предпринятые правительством шаги по реструктуризации банков повысят доверие к банковскому сектору и создадут условия для привлечения инвестиций: «Мы не имеем конкретной позиции по курсу национальной валюты. Потому что Центробанк перевел манат в режим свободного плавания, и мы поддерживаем это. Если хотите восстановить экономику, надо провести реструктуризацию банковского сектора. Также необходимо осуществить ряд структурных преобразований».