МВФ не планирует выделять кредит Азербайджану (ФОТО) (версия 2)

2017-09-13 18:37 | www.trend.az | 1

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БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) не планирует в ближайшее время возобновить выдачу кредитов Азербайджану, сказал в среду на пресс-конференции в Баку директор Департамента МВФ по странам региона Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

По его словам, в планы МВФ не входит выделение кредита, так как правительство Азербайджана не обращалось в фонд с подобной просьбой.

“Как вы знаете, у нас есть два инструмента поддержки стран. Это кредиты и техническая поддержка. Азербайджан не обращался к нам за кредитом. Что касается технической поддержки, то мы оказывали ее министерству финансов в вопросе подготовки фискальных правил и снижения дефицита госбюджета. Кроме того, мы оказываем техническую помощь Центральному банку Азербайджана в нескольких направлениях, в частности по вопросу управления монетарной политикой”, - сказал Азур.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Анвар Мамедов)