В России проверяют более 190 объектов из-за анонимных звонков с угрозами

2017-09-13 18:57 | www.trend.az | 3

В 17 российских городах, в том числе в Москве, продолжается проверка более 190 объектов с массовым пребыванием людей после анонимных телефонных звонков с угрозами "минирования", передает в среду РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Серия подобных звонков зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась, но правоохранители вынуждены реагировать и проверять.

Только во вторник такие звонки фиксировались в 22 городах России. Из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек. В Москве, в частности, проверяются Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, ГУМ, МГИМО, торговый центр "Метрополис" на Ленинградское шоссе, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынк в Митино - всего 23 различных объекта.

"По стране в среду звонки с угрозой "минирования" в 17 городах, включая Москву, всего свыше 190 объектов", - заявил собеседник агентства.

Силовики ведут активный поиск звонивших.