Ученые обнаружили невероятно живучих существ

2017-09-13 19:10 | www.oxu.az | 4

Группа ученых из Квинслендского университета в Австралии обнаружила порядка восьми тысяч микроорганизмов, которые не были известны ранее. Все они относятся к археям и бактериям, передает Oxu.Az со ссылкой на Science Alert.

Примечательны эти организмы тем, что отличаются невероятной живучестью, существуя в экстремальных условиях.

Полный текст статьи на данную тему был обнародован в издании Nature Microbiology.

Отмечается, что большинство организмов - около 98-99 процентов - являются экстремофилами. Соответственно, они живут в условиях, которые не пригодны для жизни других обитателей.

Эти существа выживают в токсичных шахтных водах, гидротермальных источниках, и других водоемах, отличающихся высокой соленостью, щелочностью или же кислотностью.

Подобные условия фактически невозможно воссоздать в условиях лаборатории. А изучение таких организмов возможно благодаря методу метагеномики - изучения фрагментов ДНК, полученных из проб окружающей среды.

В целом, было обнаружено 7280 бактериальных и 623 археальных геномов, относящихся к двадцати новым типам микроорганизмов.

В 2007 году ученые выяснили, что микроскопические беспозвоночные животные тихододки могут выжить после длительного пребывания в открытом космосе и даже размножаться в условиях полной невесомости и отсутствия пищи и воды.

В прошлом году криобиологи оживили двух тихоходок, которые провели три десятилетия в замороженных антарктических мхах в состоянии анабиоза. После разморозки они смогли продолжить род.

А недавно ученые обнаружили, что клетки тихоходок содержат в себе уникальные белки, защищающие их от смертельных доз радиации.

Пару месяцев назад ученые рассмотрели три сценария возможных катастроф, которые способны уничтожить жизнь на Земле в ближайшие миллиарды лет: удар крупного астероида, взрыв сверхновой в окрестностях Солнца и гамма-вспышка.

Оказалось, что тихоходки переживут всех животных на Земле.

Н.О.