Более ста мусульман погибли при пересечении границы Мьянмы – ВИДЕО

2017-09-13 19:18 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 102 беженца-рохинджа из штата Ракхайн погибли при попытке пересечения границы с Бангладеш с конца августа, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, все они погибли при пересечении реки Наф, которая составляет часть границы Бангладеш и Мьянмы. Беженцы рохинджа пытаются пересечь реку на лодках, которые зачастую из-за плохого состояния и перегруженности переворачиваются и тонут. Начиная с 25 августа, когда обострился конфликт в Ракхайн, сообщения о таких инцидентах поступали почти каждый день.

В среду представитель полиции приграничного бангладешского округа Кокс Базар Майнуддин Хан сообщил об обнаружении тел еще семи жертв, в результате чего общее число погибших выросло до 102 человек.

Отметим, конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы - бирманцам - и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

С.Б.

