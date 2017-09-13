Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила лекцию американского бизнесмена Шервина Пишевара в университете ADA (ФОТО)

2017-09-13 19:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Известный американский бизнесмен Шервин Пишевар выступил в университете ADA с лекцией на тему «Влияние современных технологий на глобальную бизнес-среду».

В мероприятии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Предприниматель Шервин Пишевар, оказавший доверие и инвестировавший в такие стартапы как "Uber", "Airbnb", превратившиеся сегодня в гигантские глобальные компании, выступил перед студенческим и преподавательским составом университета ADA и поделился рекомендациями по нахождению успешных бизнес-идей.

По его словам, инвестируя в находящиеся на начальной стадии различные проекты необходимо быть готовым к тому, что 99 процентов этих проектов приведут к потере денег.

Однако оставшийся один процент, оправдав надежды, развивается, и с излишком покрывает все вложения. «Меня не пугают те, кто потерпели неудачу, потому что продолжительное применение своих идей, трудолюбие, в действительности говорят о том, что рано или поздно они добьются успеха», - сказал американский предприниматель.

Шервин Пишевар посоветовал студентам учесть два фактора - никогда не терять веру в себя и в совершенстве изучить научную сторону начатого бизнеса, когда в будущем они приступят к созданию стартап-проектов.

«Если ваша идея обладает потенциалом для изменения образа жизни и поведения людей, то знайте, что она принесет прибыль», - подчеркнул американский предприниматель.

Приведя в качестве примера деятельность компании Hyperloop One, соучредителем которой он является, Шервин Пишевар сказал: «Этот проект, который станет революцией в сфере транспорта и перевозок, предложит наземное транспортное средство, преодолевающее протяженные расстояния с ультраскоростью. Эта технология, которая позволяет преодолеть многочасовое расстояние, за несколько минут, может изменить образ жизни людей и даже всей промышленности. Успех подобных проектов несомненен».

Известный предприниматель призвал молодых азербайджанских ученых работать не над идеями, которые могут приносить исключительно прибыль, но над проектами, которые облегчат жизнь людей, и способствуют нахождению путей, для преодоления трудностей, с которыми сталкивается человечество.

В заключение лекции американский предприниматель ответил на вопросы студентов университета ADA.

(Текст: Кямаля Сеидова)