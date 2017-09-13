Глава МИД РФ: “Совет глав МИД прикаспийских государств намечен на ближайшие недели”

2017-09-13 20:36 | www.apa.az | 4

Совет глав МИД прикаспийских государств пройдет в ближайшие недели, дискуссии по конвенции о правовом статусе Каспия входят в завершающую стадию.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсудили каспийскую проблематику. Дискуссии по конвенции о правовом статусе Каспия вступают в завершающую стадию, и в ближайшие недели мы рассчитываем провести очередное заседание совета министров иностранных дел прикаспийских стран", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.