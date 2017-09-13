В Москве из-за угроз взрывов эвакуированы 20 тысяч человек

2017-09-13 19:44 | www.oxu.az | 2

Более 20 тысяч человек эвакуированы из-за сообщений об угрозах взрывов в различных общественных местах в Москве.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 13 сентября, ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

«После сообщений об угрозах взрыва эвакуация проведена на более чем 30 объектах», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что большая часть сообщений о минировании касается торговых центров, в числе которых «Афимолл сити», «Метрополис», «Город», ГУМ, «Фестиваль», «Варшавский» и «Кожевники». Также людей вывели из гостиниц «Космос» и «Звездная» на ВДНХ, «Азимут отель» на Олимпийском проспекте и здания Первого Московского медицинского университета имени Сеченова на Малой Трубецкой улице. Кроме того, неизвестные сообщали о том, что взрывы могут произойти на Киевском и Казанском вокзалах столицы, однако там эвакуация не проводилась.

С.Б.

