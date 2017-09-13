Более ста беженцев-рохинджа погибли при пересечении границы Мьянмы

2017-09-13 19:15 | www.trend.az | 2

По меньшей мере 102 беженца из мьянманского штата Ракхайн погибли при попытке пересечения границы с Бангладеш с конца августа, передает в среду РИА Новости со ссылкой на новостной портал bdnews24.

Все они погибли при пересечении реки Наф, которая составляет часть границы Бангладеш и Мьянмы. Беженцы-рохинджа пытаются пересечь реку на лодках, которые зачастую из-за плохого состояния и перегруженности переворачивают и тонут. Начиная с 25 августа, когда обострился конфликт в Ракхайн, сообщения о таких инцидентах поступали почти каждый день.

В среду представитель полиции приграничного бангладешского округа Кокс Базар Майнуддин Хан сообщил об обнаружении тел еще семи жертв, в результате чего, по данным bdnews24, общее число погибших выросло до 102 человек.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы - бирманцам - и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Жертвами стали более 400 человек, около 370 тысяч бежали в Бангладеш.