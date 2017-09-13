Самого высокооплачиваемого футболиста мира вывели из состава

2017-09-13 20:07 | www.oxu.az | 3

Новый главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Ву Цзиньсу решил вывести из состава нападающего Карлоса Тевеса из-за его лишнего веса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Sky Sports.

«Тевес знает о моих тактических планах, выпускать на поле я его не планирую. Тевес не готов физически. Он не будет играть. У него лишний вес, как и у [Фредди] Гуарина (полузащитник "Шанхая" — прим. «Ленты.ру»). Я несу ответственность за команду и игроков. Если футболист не может нормально играть, то в составе его не будет. Я тренировал множество звезд, но никогда не ставил игроков в состав лишь из-за репутации», — заявил Ву Цзиньсу.

С.Б.

