Число стран-наблюдателей в астанинском процессе может быть расширено

2017-09-13 19:17 | www.trend.az | 4

Количество стран-наблюдателей в астанинском процессе по Сирии может быть расширено, передает в среду РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"В принципе, допускается возможность расширения стран-наблюдателей в астанинском процессе, прежде всего, за счёт стран региона", - сказал источник.

В среду шестой раунд встреч в Астане начался с заседаний рабочей группы экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана, Турции). Встречи проходят в двустороннем режиме за закрытыми дверьми. Переговоры по урегулированию в Сирии состоятся в четверг и пятницу.