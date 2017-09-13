Более 20 человек погибли в Сирии в результате ударов ВВС коалиции во главе с США

2017-09-13 19:20 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 22 мирных жителя погибли в результате ударов ВВС возглавляемой США международной коалиции по городу Ракка и населенному пункту на севере провинции Дейр-эз-Зор, передает в среду ТАСС со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

По его информации, 11 мирных жителей погибли при ударе сил коалиции по жилым домам в Ракке. Еще 11 человек, являющихся членами одной семьи, погибли в результате удара по населенному пункту Эш-Шахабат в провинции Дейр-эз-Зор.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с экстремистами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался шестого июня. Девятого сентября СДС объявила о начале военной операции против террористов ИГ на севере провинции Дейр-эз-Зор. Целью новой операции стало вытеснение отрядов террористов из районов к северу и востоку от реки Евфрат.