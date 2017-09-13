Генсек ООН учредил международную группу посредников

2017-09-13 22:10 | www.apa.az | 3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил об учреждении комиссии советников высокого уровня по посредничеству.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в состав комиссии вошли 18 человек.
Среди них президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Финляндии Тарья Халонен, экс-президент Kиргизии Роза Отунбаева и другие.
Отмечается, что группа была создана в целях "подъема дипломатии ради мира" и увеличения возможностей ООН по ведению эффективной дипломатии и посредничества на всех уровнях.
"Я буду ждать от группы советов и поддерживать конкретные посреднические усилия. Я убежден, что они помогут нам эффективнее работать с региональными организациями, неправительственными группами и всеми, кто вовлечен в посреднические усилия в мире", - сказал Гутерреш.