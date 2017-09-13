Однорукий боец Ньюэлл решил вернуться в MMA

2017-09-13 20:47 | www.oxu.az | 3

Однорукий боец из США Ник Ньюэлл объявил о возобновлении карьеры в смешанных единоборствах (ММА).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал MMA Fighting.

31-летний американец подписал контракт с промоушеном Legacy Fighting Alliance (LFA) — организацией, которая проводит бои по правилам ММА. Дата поединка и соперник будут объявлены позднее.

«Я просто отдыхал, ничего не делал. Хотел, чтобы организм восстановился от травм. Я даже не ходил в зал. Чувствую себя отлично, лучше, чем когда-либо», — заявил боец.

«Просто собираюсь снова проявить себя, и на этот раз сделаю так, чтобы не было сомнений, что я этого достоин», — добавил Ньюэлл. Он отметил, что стремится попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

У Ньюэлла от рождения отсутствует часть левой руки. Несмотря на это, он стал бойцом MMA и в 14 боях одержал 13 побед, потерпев одно поражение.

С.Б.

