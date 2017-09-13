Реструктуризация банковского сектора Азербайджана должна продолжаться - МВФ

2017-09-13 19:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджану следует продолжить реструктуризацию банковского сектора, сказал в среду на пресс-конференции в Баку директор Департамента МВФ по странам региона Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

По его словам, от этого зависит восстановление экономики страны.

"Мы обсуждали вопрос реструктуризации Международного банка Азербайджана (МБА), а также всего банковского сектора в целом, в рамках встреч с министром финансов, а также руководством Палаты надзора над страховыми рынками и Центрального банка. Мы считаем, что правительство Азербайджана предприняло серьезные шаги для решения вопроса с проблемными банками. Реструктуризация банковского сектора положительно скажется на его устойчивости, повысит доверие к финансовому и банковскому сектору, а также снизит бюджетные риски. Параллельно, нужно оказывать поддержку банковской деятельности", - считает Азур.

Процесс реструктуризации банковского сектора в стране начался с января 2016 года. В результате данного процесса были отозваны лицензии 11 банков, которые не соответствовали требованиям регулятора. Также был объявлен процесс реструктуризации МБА, кроме того, в 2017 году произошло объединение двух банков - Atabank и Caspian Development Bank.

Напомним, что 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93,9 процента внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджана, со ссылкой на решение Палаты по надзору за финансовыми рынками, 17 августа 2017 года Насиминский районный суд вынес решение о подтверждении плана. Процесс реструктуризации был завершен первого сентября.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Анвар Мамедов)