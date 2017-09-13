Mersin'deki FETÖ operasyonunda 17 gözaltı

2017-09-13 21:01 | www.trend.az | 1

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, aralarında özel sektör çalışanları, öğretmenler ve polislerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda şüphelilerden 17'si yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü, ilk sorgularının ardından serbest bırakılırken, aranan 13 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA