Главы МИД прикаспийских стран встретятся в ближайшие недели

2017-09-13 20:56 | www.oxu.az | 4

Совет глав МИД прикаспийских государств пройдет в ближайшие недели, дискуссии по конвенции о правовом статусе Каспия входят в завершающую стадию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Обсудили каспийскую проблематику. Дискуссии по конвенции о правовом статусе Каспия вступают в завершающую стадию, и в ближайшие недели мы рассчитываем провести очередное заседание совета министров иностранных дел прикаспийских стран», - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

С.Б.

