Азербайджанец организовал секс-туры под видом научных конференций

2017-09-13 21:08 | www.oxu.az | 3

Гражданин Азербайджана организовал секс-туры на Украину для жителей Турции под видом научных конференций.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 13 сентября, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Их [иностранцев] встречали в аэропортах Запорожья, Харькова и перевозили в Днепр (...). По желанию иностранцев, девушек им привозили по месту поселения или везли до места, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми желают провести секс-тур», — рассказал заместитель начальника отдела управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Роман Захаров.

Стоимость тура составляла несколько тысяч долларов. Граждане Турции, которые пользовались такой услугой, обычно приезжали на Украину отдохнуть на выходные. Организатору данного бизнеса после задержания было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье «Сводничество».

С.Б.

