Шамахинская обсерватория: На планете продолжается сильная геомагнитная буря

2017-09-13 19:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего дня на планете началась сильная геомагнитная буря, сообщил в среду Trend замдиректора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) им. Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Эльчин Бабаев.

По его словам, сейчас продолжается геомагнитная буря уровня G1. В течение дня ожидается буря уровня G2 (максимальный уровень G5, и бури такого уровня происходят в редких случаях - один или два раза в 11 лет): «Сильная буря, произошедшая несколько дней назад, имела уровень G4. Завтра также ожидается продолжение геомагнитного возмущения, которое будет сопровождаться геомагнитной бурей уровня G1».

Замдиректора обсерватории отметил, что сейчас на Солнце наблюдается 11 пятен. Он подчеркнул, что основной причиной геомагнитного всплеска является сильный плазменный ветер, дующий с Солнца: «Наблюдается также и относительное повышение атмосферного давления, что приводит к дискомфорту».

Ученый добавил, что буря эффективна в верхних широтах, и в медиа скоро будут распространены фотографии полярных сияний ("Aurora borealis"). Для наших средних географических широт влияние бури обычно бывает слабым.

В заключение замдиректора ШАО добавил, что влияние геомагнитной бури на погодные условия вновь неблагоприятно, и в отличие от здоровых людей, входящие в группу риска – хронические больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, дети должны принять меры на упреждение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)