Париж и Лос-Анджелес подписались на Олимпиаду

2017-09-13 22:01 | www.oxu.az | 4

Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.

Как передает Oxu.Az, cоответствующее решение принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме (Перу).

Решение было принято единогласно. Столицы предстоящих Игр объявил президент МОК Томас Бах, рядом с которым стояли мэры Парижа и Лос-Анджелеса. Эти города также автоматически получили право провести Паралимпийские игры.

Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов. 31 июля было объявлено, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение Игр-2028. В июле 2017 года МОК принял решение, что Париж и Лос-Анджелес не будут участвовать в голосовании, каждый город получит по Олимпиаде.

Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио. Предыдущая Олимпиада прошла в 2016-м в Рио-де-Жанейро.

С.Б.

