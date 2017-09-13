Европарламент выделит еще 500 млн евро на борьбу с безработицей молодежи

2017-09-13 20:00 | www.trend.az | 4

Пленарная сессия Европарламента разрешила выделение из бюджета Евросоюза дополнительных 500 миллионов евро на борьбу с высоким уровнем безработицы среди молодежи в Евросоюзе, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕП.

"Парламент одобрил в среду дополнительные 500 миллионов евро для "Инициативы по безработице молодежи", что является частью согласованного роста объема финансирования этой инициативы на 1,2 миллиарда евро на 2017-2020 годы", - говорится в релизе.

Речь идет об увеличении этой статьи расходов в бюджете Евросоюза на 2017 год.

Согласно материалам Еврокомиссии, "Инициатива по безработице молодежи" поддерживает молодежь в возрасте до 25 лет, которая не учится и не работает, в регионах, где уровень ее безработицы превышает 25 процентов. Инициатива оказывает помощь в образовании, стажировках, поисках мест работы для молодых людей. По данным Еврокомиссии, с 2013 года, когда инициатива была запущена, поддержка была оказана более чем 1,4 миллиона молодых людей.

Безработица среди молодежи в Евросоюзе, как свидетельствует статистика, хотя снижается, остается высокой. По данным Евростата, в июне 2017 года 3,7 миллиона молодых людей (до 25 лет) в Евросоюзе были без работы, из которых почти 2,6 миллиона человек приходятся на еврозону. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился почти на 600 тысяч человек по Евросоюзу.

В июне нынешнего года уровень безработицы среди молодежи составлял 16,7 процента (против 18,8 процента годом ранее) в ЕС и 18,7 процента (против 21,0 процента) в еврозоне. Самый низкий показатель был отмечен в Германии (6,7 процента), самый высокий - в Греции (45,5 процента, данные за апрель), Испании (39,2 процента) и Италии (35,4 процента).