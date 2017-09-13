Госдеп США приветствует освобождение Мехмана Алиева

2017-09-13 22:54 | www.oxu.az | 2

США приветствуют освобождение задержанного ранее директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева, говорится в сообщении госдепа.

Как передает Oxu.Az, Соединенные Штаты Америки положительно оценивают освобождение 11 сентября из предварительного заключения Мехмана Алиева - главного редактора информационного агентства Turan и просят снять с него обвинения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил соответствующим органам рассмотреть вопрос замены меры пресечения в виде ареста в отношении директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева на домашний арест.

Как отметил помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов, это решение является олицетворением неизменной позиции и высшей воли Президента Азербайджана по обеспечению свободы слова и информации, независимости средств массовой информации и свободной деятельности журналистов.

Мехман Алиев был задержан 24 августа в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 (Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере), 213.1 (Уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере) и 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Решением суда Ясамальского района Баку в отношении Алиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С.Б.

