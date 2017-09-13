МВФ прогнозирует возобновление роста экономики Азербайджана с 2018 года (версия 2)

2017-09-13 20:01 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2018 году на два процента, сказал в среду на пресс-конференции в Баку директор Департамента МВФ по странам региона Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

По его словам, данный прогноз является предварительным и может быть скорректирован к концу 2017 года.

“В 2016 году экономика Азербайджана сократилась на 3,1 процента. Мы думаем, что к концу 2017 года рецессия уменьшится и составит один процент, а в следующем году экономика возобновит рост, и ВВП увеличится на два процента. Мы также ожидаем проект госбюджета Азербайджана на 2018 год, после чего наши прогнозы могут быть скорректированы”, - сказал Азур.

По его словам, после падения цен на нефть правительство Азербайджана проделало большую работу для восстановления экономики.

“Были проведены крупные реформы, и экономика начала восстанавливаться. Ситуация постепенно нормализуется, была достигнута монетарная стабильность. Инфляция все еще на двузначном уровне и она должна быть снижена до однозначного”, - сказал Азур

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Анвар Мамедов)