МВФ направит в Азербайджан миссию для обсуждения экономических реформ (версия 2)

2017-09-13 20:05 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - В первой половине декабря 2017 года Азербайджан посетит миссия Международного валютного фонда (МВФ), сказал в среду на пресс-конференции в Баку директор Департамента МВФ по странам региона Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

По его словам, целью миссии станет обсуждение прогнозов государственного бюджета Азербайджана на 2018 год и итогов проведенных в стране экономических реформ. Также в рамках визита будут проведены консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

"Миссия по статье IV в декабре проведет в Баку консультации с правительством Азербайджана. Кроме того, будут обсуждены прогнозы по госбюджету, макроэкономическим показателям Азербайджана, и результаты проводимых реформ. Это поможет нам узнать результаты мер, предпринятых правительством и может оказать влияние на наши прогнозы по Азербайджану", - сказал Азур.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Анвар Мамедов)