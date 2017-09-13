МВФ о ценах на нефть на ближайшие два года (версия 2)

2017-09-13 20:13 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Цены на нефть в ближайшие два года будут колебаться в пределах 50-55 долларов за баррель, сказал в среду на пресс-конференции в Баку директор Департамента МВФ по странам региона Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

По его словам, значительное изменение цен на нефть в ближайшие годы маловероятно.

"Ситуация сейчас такова, что цены на нефть в ближайшие несколько лет сохранятся в диапазоне 50-55 долларов за баррель. Я думаю, что они останутся на этом уровне до тех пор, пока не произойдет резкого изменения в спросе или предложении", - сказал Азур.

В июле МВФ повысил прогноз средней цены на нефть на 2017 год примерно на три доллара - до 51,9 доллара за баррель. В следующем году фонд ожидает среднюю цену на нефть на уровне 52 долларов за баррель.

Коснувшись фискальной "безубыточной" цены на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана на следующий год, Азур отметил, что обновленные данные по этому показателю будут опубликованы в октябре.

Отметим, что на 2017 год, данный показатель составляет 91,4 доллара за баррель. В 2016 году этот показатель был равен 50,1 долларам, а в 2018 году, согласно предыдущим прогнозам, он составит 51,2 доллара за баррель. "Безубыточная цена" - это ценовая отметка, в которой сходятся и находятся в равновесии финансовые потери и прибыль государства.

(Автор: Анвар Мамедов)