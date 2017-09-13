Раскрыты масштабы волны телефонного терроризма в России

2017-09-13 23:25 | www.oxu.az | 2

Анонимные телефонные звонки с угрозами взрывов коснулись около 85 тысяч человек в 19 российских городах.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости заявил источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, в 19 городах страны поступили анонимные звонки с угрозами взрыва 218 зданий. Проведена эвакуация почти 85 тысяч человек», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что обследование всех объектов завершено, угроза взрывов не подтвердилась.

По его словам, звонки с угрозами касались торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов и социально значимых объектов.

С.Б.

