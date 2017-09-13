ЕБРР выделит 50 млн евро для пополнения капитала Белинвестбанка

2017-09-13 20:28 | www.trend.az | 3

Европейский банк реконструкции и развития выделит 50 миллионов евро субординированного кредита для пополнения капитала ОАО "Белинвестбанк", сообщил сегодня журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передает Белта.

"На прошлой неделе руководство банка одобрило предоставление 50 млн евро кредита правительству Беларуси с целью его переуступки Белинвестбанку в виде субординированного кредита с последующей конвертацией в капитал банка", - пояснил президент банка.

Сума Чакрабарти напомнил, что меморандум о взаимопонимании, целью которого являлась предприватизационная подготовка Белинвестбанка, был подписан во время его предыдущего визита в Беларусь в 2015 году.

"У нас была встреча сегодня в Белинвестбанке, очень продуктивная, меня проинформировали о прогрессе и о тех изменениях, которые были достигнуты в части программы институционального развития данного финансового института. Мы остаемся верны всем взятым на себя обязательствам в части вывода этого банка на приватизационную прямую", - констатировал он.

В мае 2015 года Беларусь и ЕБРР подписали соглашение о приватизации Белинвестбанка. Подписанный меморандум предусматривает продажу государством к 2020 году контрольного пакета акций ОАО "Белинвестбанк". ЕБРР выступает консультантом по предприватизационной подготовке банка.