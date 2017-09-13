"Красные воспоминания": драма от первого лица (ФОТО)

2017-09-13 20:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - "Красные воспоминания" - это книга молодого и талантливого писателя Али Дамирзаде, презентация которой прошла в столичной галерее Art Tower, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили известные литераторы, художники, представители творческой молодежи.

Книга "Красные воспоминания" написана автором на английском языке. Это вторая книга писателя. Действия в ней происходят в начале 20 века, в довольно сложный для Азербайджана исторический период. Историко-романтическая новелла под названием "Red Memories" ("Красные воспоминания") повествует о любви и непростой судьбе молодого азербайджанца по имени Азад. Действия в основном происходят в 1921 году. Главный герой, в 16-летнем возрасте трагически теряет своих родителей в марте 1918 года. Большое влияние на его мировоззрение и дальнейшую судьбу оказывает знакомство с новыми людьми, а также первая любовь к девушке по имени Туту, которая ведет весьма неординарный образ жизни. Сюжет книги довольно драматичный и повествуется от первого лица.

Выступивший на презентации известный азербайджанский писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде отметил, что с первой же книгой у Али Дамирзаде появился свой стиль, а стиль – это лицо писателя.

Натиг Расулзаде сказал, что первая книга по-настоящему талантливая, хорошая работа, подчеркнув, что Дамирзаде движется в правильном направлении.

Известный писатель пожелал молодому коллеге успеха и больших творческих удач.

В ходе презентации автор рассказал о процессе создания произведений, ответил на вопросы гостей и подписал всем желающим книгу.

Отметим, что Али Дамирзаде первую книгу под названием "История Жизни" начал писать еще в 13-летнем возрасте, и успешно завершил ее с окончанием школы. Книга была написана на русском языке.

Мероприятие организовано министерством культуры и туризма Азербайджана, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

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(Автор: Джани Бабаева)