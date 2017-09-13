Новая жизнь "Джыртдана" в бакинском театре

2017-09-13 20:40 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига в Баку готовится к открытию 86-го театрального сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Открытие нового театрального сезона состоится 16 сентября демонстрацией спектакля "Кошкин дом" по одноименному произведению Самуила Маршака. Режиссером-постановщиком спектакля, который будет показан в этот день в 12:00 и 14:00, является Анар Мамедов, художник-постановщик – Игбал Алиев. Также в этот день в русском отделение театра будет показан спектакль "Колобок".

Первой премьерой нового сезона станет спектакль "Щука", поставленный на основе русской народной сказки "По щучьему веленью". Режиссер-постановщик – Анар Мамедов, художник-постановщик - Афшан Асадова.

Да конца года коллектив театра планирует подготовить еще две новые постановки. Это будет спектакль "Джыртдан". Новую сценическую жизнь спектаклю даст главный режиссер театра Гурбан Масимов. И постановка "Золотая рыбка" на основе произведения Александра Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке". Спектакль поставит – Анар Мамедов.

В планах театра поставить спектакли по азербайджанской народной сказке "Меликмамед", сказке "Али-Баба и сорок разбойников" из сборника "Тысяча и одна ночь", а также "Питер Пэн" по повести писателя Джеймса Барри.

(Автор: Джани Бабаева)