Беларусь примет участие в сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

2017-09-13 21:04 | www.trend.az | 2

Белорусская делегация во главе с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком примет участие в 61-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая пройдет с 18 по 22 сентября в Вене, передает в среду Белта со ссылкой на пресс-службу минэнерго.

В составе белорусской делегации - представители министерства энергетики, министерства иностранных дел, Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора), РУП "Белорусская АЭС". В нынешнем году на полях Генконференции будет организована уже третья выставка, посвященная Белорусской АЭС. Запланированы встречи белорусской делегации с представителями МАГАТЭ.

Генеральная конференция является главным руководящим органом агентства. По итогам ее ежегодных сессий принимаются решения по всем ключевым вопросам деятельности МАГАТЭ. В рамках Генконференции проводится общая дискуссия, в ходе которой главы делегаций выступают с программными выступлениями. На полях организуются многочисленные тематические мероприятия и научный форум МАГАТЭ.