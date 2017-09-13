По инициативе Фонда Гейдара Алиева детям из малообеспеченных семей вручена школьная форма

2017-09-13 21:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В средней школе номер 139 в поселке Локбатан Гарадагского района в среду по инициативе Фонда Гейдара Алиева детям из малообеспеченных семей была вручена школьная форма.

Выступившая на мероприятии заместитель главы исполнительной власти района Тарана Исмаилова отметила, что регулярно проводящий благотворительные акции Фонд Гейдара Алиева за короткое время стал источником надежды для многих людей. Исмаилова сказала, что ставший достойным носителем бессмертных идей великого лидера, Фонд оказывает материальную и моральную поддержку реализации желаний и чаяний, решению проблем каждого гражданина.

В конце мероприятия по инициативе Фонда Гейдара Алиева в преддверии нового учебного года 200-ам учеников из малоимущих семей, которые будут обучаться в средних общеобразовательных школах района, вручили новую школьную форму и портфели.

Родители учеников выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за постоянно оказываемое внимание и заботу.

Новость обновляется