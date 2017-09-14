Названа дата прибытия Саакашвили в Киев

2017-09-14 00:08 | www.oxu.az | 5

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается прибыть в Киев 19 сентября.

Об этом он заявил на выступлении в Черновцах, передает Oxu.Az со ссылкой на «Украинские новости».

«Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день Архангела Михаила — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать! Мы все переместимся в Киев и там будем находиться», — сказал он.

Саакашвили понадеялся, что через несколько недель его сторонников будет гораздо больше, а через некоторое время «все так же закончится, как закончилось в пропускном пункте "Шигини"». «Откроется дорога, но для олигархов ту сторону, а для Украины — вперед, вперед до победы», — сказал он.

С.Б.

